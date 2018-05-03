去世前10天修改 霍金生前最後一篇論文發表了

霍金生前最後一篇論文發表，挑戰無限宇宙的概念。（法新社）

2018-05-03 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名物理學家霍金3月14日逝世，享壽76歲，今（3日）晨《高能物理學報》（Journal of High Energy Physics）刊登了霍金生前最後一篇論文，這篇在他去世前10天修改過的文章中，認為平行世界是有限的。

綜合外媒報導，已故英國物理學家霍金與比利時物理學家赫托格（Thomas Hertog）合著的論文〈替永恆膨脹找尋一個平順的出口？〉（A Smooth Exit from Eternal Inflation？）今（3日）刊登在物理學報上，這篇論文最後的修改時間是3月4日，也就是霍金逝世前10天。

這篇論文中霍金挑戰了宇宙大爆炸論，認為宇宙在大爆炸後分離出無數個平行宇宙，每個宇宙都有一個確定的狀態，而我們只是在其中的一個特定宇宙，但霍金認為這理論有問題，他認為：「我們預測宇宙在整體上是平滑而有限的，這不是個無限的分形結構」。

若宇宙類型是有限的，那麼科學家們就能著手去解決諸如「我們的宇宙是如何形成的？」以及「為什麼它會變成這樣子？」等問題，霍金與赫托格依據全息原理來進行了這項工作，該原理將三維空間壓縮成了二維平面，最終使得計算變得更容易，他們企圖用這種新方法計算出了永恆膨脹理論的一個平滑出口，來找到宇宙的邊界。

共同作者赫托格說：「我們沒有減少僅存在一個唯一宇宙，但計算的結果還是大大簡化了多元宇宙，可能存在的宇宙的範圍要小得多。」他也表示在霍金去世後，他仍會在這理論上繼續探索。