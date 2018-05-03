「以死抗爭」劉霞處境危殆 美國務院關切

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波（左）及其遺孀劉霞（右）。（法新社）

2018-05-03 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞，自去年7月劉曉波逝世後，一直遭中國政府軟禁，維權人士昨天公布一段錄音檔，劉霞在錄音中不斷哭泣，對自己無法離開中國感到絕望，一度哭喊「死了拉倒」，美國國務院也對此表達關切。

旅居德國的中國作家廖亦武昨天在維權網站《China Change》與香港《眾新聞》上，公開本月初一段他與劉霞通話的錄音檔，劉霞在錄音中情緒崩潰，絕望地說「現在沒什麽可怕的了，走不掉就死在家裡。曉波已走了，這個世界再沒什麽可留戀，死比活容易，以死抗爭對於我，最簡單不過」。

《自由亞洲電台》報導指出，從劉曉波2010年獲得諾貝爾和平獎後，劉霞一直遭受中國當局監控與軟禁，劉曉波去年7月去世後，劉霞的處境更加惡化，與外界長期失聯，更直接導致她憂鬱症加重，偶爾與友人取得聯繫時，常透露絕望的念頭。

廖亦武昨日接受《自由亞洲電台》採訪時表示，劉霞目前憂鬱症非常嚴重，精神瀕臨崩潰邊緣，而德國方面雖已為劉霞赴德接受治療做好相關準備，但中國當局卻一再阻止她出國。

廖亦武表示，德國總理梅克爾非常關注此事，德國外交部動作也非常積極，「中國當局雖早已答應德方（放人），但總是在拖延」，他說，「拖到現在，劉霞找不到當初曾承諾（放人）的中國官員」，痛批中國當局「純粹在耍無賴」。

廖亦武強調，中國當局此前才聲稱劉霞不願出國，幸好他藏有劉願意出國的證據，才戳破謊言，由於擔心中國再次切斷劉霞對外一切聯繫，並宣布她不願出國，近期才會頻頻建議劉霞盡速填寫出國申請。

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