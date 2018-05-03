嗆讓台灣「零邦交」 外媒分析：結果非中國樂見

多明尼加1日與我斷交，並與中國建交，結束與我國長達77年的友邦關係。（法新社）

2018-05-03 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年不斷對我邦交國使出金援攻勢，以高額的援助引誘他們與台灣斷交，中國官媒更嗆要讓台灣陷入「零邦交」絕境，對此，外媒分析指出，「中華民國」一旦失去所有邦交國，台灣會被逼得做出其他選擇，而此結果絕非中國樂見。

多明尼加本月1日無預警與中國建交，並宣布與我斷交，正式結束與我國長達77年的友邦關係，是過去近18年來第13個與我國斷交並與中國建交的國家，中國官媒《環球時報》還刊出專文嗆說，「台灣丟多明尼加，離零邦交又近了一步」。

《德國之聲》報導引述我國中研院社研所副研究員吳介民的看法，認為台灣零邦交國的狀況一旦發生，代表「中華民國」在國際上就不被任何國家承認，面對此結果，台灣勢必做出其他選擇，而這不會是北京樂見的。

吳介民進一步指出，過去兩岸外交戰中，台灣都以「中華民國」為國號，並做為憲法依據，而我國總統蔡英文口中的「維持現狀」分別為，對外維持目前的外交局面，對內恪遵中華民國憲法，此時若中華民國邦交數歸零，此一局面變動造成的反彈勢必對中國產生不小的反作用力。

報導更稱，針對多明尼加與中華民國斷交，並與中國建交一事，美國國務院表示，中國施加壓力力求改變現狀，無益於區域穩定和平，呼籲中國重啟建設性對話，避免進一步破壞穩定。