邦吉CEO：沒人願意冒風險 運美國大豆給中國

2018-05-03 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易摩擦，中國在上月宣布要對美國大豆加徵25%關稅，這導致美國對中國大豆出口陷入停頓，全球最大的油籽加工商邦吉（Bunge）CEO施羅德（Soren Schroder）表示，在目前環境下，沒有人願意冒著風險，將美國大豆運往中國。

《路透》報導，中國是美國大豆的最大買家，但加徵關稅後，如果以每噸420美元（約新台幣1.2萬元）的價格來算，每出口1噸大豆，關稅就可能超過100美元（約新台幣2997元）；施羅德表示，目前環境沒有人願意冒著風險，將美國大豆運往中國，因一夜之間可能就會多出100美元成本，也無法控制此風險。

根據美國貿易數據，美國在過去4週以來，對中國大豆的銷售比去年同期下降10%，這讓以農業為主的州受到影響，而這些州多是2016年美國總統大選時川普的票倉。

但施羅德也說，中國大豆業務的轉向，對邦吉來說並不是利空，因為邦吉在全球都有業務，「如果在地球的這一部分出了問題，我們可以在另一部分解決」。

邦吉股價2日收盤上漲1.65美元，或2.3%，收在73.29美元。

在美中貿易摩擦的背景下，巴西農戶因此受惠，巴西外貿秘書處數據顯示，巴西4月大豆出口1026萬噸，略低於去年4月的1043萬噸，但離歷史單月紀錄，去年5月創下的1096萬噸相差不遠。

諮詢公司「INTL FCStone」2日預測，巴西今年大豆產量可望達到1.17億噸，超過去年的1.14億噸。