川金會前釋善意？ 美3公民已離開北韓勞改營

3名美國公民在川金會前被移出勞改營。（法新社）

2018-05-03 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕3名韓裔美國公民被北韓當局囚禁，根據消息指出，3人已在4月初離開勞改營，目前在平壤的飯店內接受治療，預計會在將舉行的川金會上移交給美國政府。

綜合外媒報導，3名韓裔美籍人士分別為金相德（Kim Sang Dok，音譯，美國名：Tony Kim）、金海松（Kim Hak-song，音譯）、金東哲（Kim Dong-chul，音譯），金相德和金海松為平壤科學技術大學的教授，金東哲則是牧師。

在北韓擁有線人的南韓倡議者崔成龍（Choi Sung-ryong）引述平壤居民的話表示，3人是在4月初在北韓高層的指示下，被轉移到平壤郊外的一家旅館，3人住在同家旅館的不同房間內，不清楚他們被重新安置之後的後續發展。

一名美國官員也提到此消息，他透露美國川普政府已向北韓施壓，要求在川金會之前釋放這3人，作為北韓善意的展現。不過3名被拘禁者的處境是否已有改變，目前尚未能立即證實。

另有消息指出，已確定出任美國國務卿的龐皮歐（Mike Pompeo）三月底曾以提名人身分訪問北韓，與平壤政府協議後，平壤當局決定釋放3人，為了怕移交時，引來國際譴責，因此先把3人移轉到飯店，回復健康狀態。