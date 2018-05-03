中國可能閃電突襲台灣？ 易思安舉證「幾乎不可能」

2018-05-03 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓台灣未曾停歇，中國以武力併吞台灣是否成真也成為許多人的疑問，華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）指出，若台灣得知將有敵軍來襲，共軍等於是盲目走進死亡埋伏，因此中國對台閃電突襲的機率是幾乎不可能。

易思安在《外交家雜誌》中刊登文章指出，台灣情報單位在2008年時發現中國對台秘密突襲計劃，計劃中首先由中共高層宣布在台海「假裝」宣布實彈演習，限制國際航運通行，配合官媒及國外滲透力量，讓外界認為實彈演習僅為政治動作，接著借由民間船隻偷運部隊至台灣，接著配合網路攻擊、飛彈、暗殺行動等動作發動對台攻擊。但以上閃電突襲計劃是否成真？易思安認為是「幾乎不可能」。

易思安指出，這項攻台計劃只有中國對台灣「出奇不意」地突襲才可能成功，若台灣預先知道有敵軍來犯，在台灣軍隊快速集結並在台海佈雷後，共軍等於盲目地走向一個「死亡埋伏」。

不過易思安也提到，儘管台灣軍方已經加強防備，而且台北地區也有很好的防衛能力，但仍有需要補強之處。易思安認為，美國是個不可或缺的角色，建議美國政府恢復軍售常態化，並解除軍艦及高層互訪限制，只有美台緊密合作，在必要時才能擊潰中國的侵略計劃。