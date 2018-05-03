白宮考慮以國安為由 限制華為、中興在美販售

川普政府考慮祭出一項行政命令，禁止中國手機製造商華為和中興通訊在美國銷售電信設備。（法新社資料照）

2018-05-03 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，川普政府考慮祭出一項行政命令，禁止中國手機製造商華為和中興通訊在美國銷售電信設備，並稱這些設備可能構成潛在的國安威脅。

《華爾街日報》報導，多名消息人士表示，白宮可能在未來幾週發布行政命令，對與美國有來往的企業進行限制，要求這些企業不得使用華為、中興等中國廠商的電信設備，因為華為、中興可能構成國安風險。

華為是全球第三大智慧型手機製造商，僅次於蘋果和三星電子，但華為在美國銷售的產品相當少。根據研究公司IDC的數據顯示，中興通訊是美國第四大手機銷售商，其在美國的出貨量占總銷量的9.5%。

美國五角大廈發言人伊斯特本（Dave Eastburn）2日在一份聲明中指出，華為和中興的設備恐怕會帶來不可接受的風險，美國國防部正在禁止使用華為和中興的手機，包含美國在全球的軍事基地。消息人士透露，軍方官員擔心中國政府可以利用華為或中興的設備追蹤部隊的行動，像是讓間諜了解基地行動，或得知部隊在基地外的聚會。

華為發言人表示，該公司的產品在包括美國在內的全球各地經營，都符合每個國家的最高安全標準。