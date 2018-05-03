中國打壓台灣 瑞典國營廣播向聽眾揭發惡行！

《瑞典國家廣播電台》（Sveriges Radio）節目提到中國打壓台灣的惡行。（圖擷自《瑞典國家廣播電台》網站）

2018-05-03 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續在國際間打壓台灣，不少國際企業將台灣列為國家，都遭到中國強烈抗議，《瑞典國家廣播電台》（Sveriges Radio）28日節目也提到，中國為了打壓台灣，日前向瑞典政府施壓，要求瑞典國稅局及「北歐航空」（SAS）更改台灣名稱，另外也提到中國如何打壓人權。

該節目名為「衝突」（Konflickt），約1小時的節目向瑞典聽眾介紹，中國是如何打壓台灣和人權，例如日前北歐航空被迫修改官網，把台灣「去國家化」；今年2月瑞典國稅局也把台灣改成「中國一省」。其他還包括服飾品牌Zara等企業都曾遭中國施壓，中共做法引發各界批評。

節目也提到中國如何打壓異議人士，例如日前瑞典籍香港書商桂民海在泰國遭中共派人押回中國，而來還被迫上電視公開「認罪」。另外，中國還會監視在瑞典的西藏人和維吾爾人，極盡可能打壓人權，一位住在瑞典的西藏男子表示，「現在每個人都相互懷疑，我們害怕說出我們的想法」。

節目還提到中國在海外到處設立孔子學院，打著文化交流的名義，實際上卻只是中共的宣傳機構，瑞典北部的呂勒奧（Lulea）也設有孔子學校，學生對於孔子學院課程「不准批評中國」感到不滿。