不是Photoshop合成！秘魯旅遊新秘境「彩虹山」曝光

秘魯境內的安地斯山脈海拔5000公尺處，1座布滿綠松石薰衣草和黃金條紋的山頭映入遊客眼簾，當地人稱為「彩虹山」的美麗新秘境在最近5年才受到遊客關注。（美聯社）

2018-05-02 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯境內的安地斯山脈海拔5000公尺處，1座布滿綠松石、薰衣草和黃金色條紋的山頭映入遊客眼簾，當地人稱為「彩虹山」（Rainbow Mountain）的美麗新秘境在最近5年才受到遊客關注，每天約有1000名遊客到訪此處。

根據《每日郵報》報導，秘魯彩虹山為1塊歷經百萬年擠壓、沉澱的沉積岩，並在板塊運動時被推高因而隆起形成山頭，在2013年才被外界發現，現在每天約有1000名遊客造訪此處，18歲的墨西哥背包客盧卡斯（Lukas Lynen）說，「你在照片中看到它會認為它是用Photoshop合成的，但這是真實存在的」。

每天造訪彩虹山的遊客替偏遠地區帶來觀光經濟，該地區多為羊駝牧民，過去多透過販賣羊毛，或是至亞馬遜地區開採黃金維生，現在他們向每位遊客收取不到台幣100元的過路費，每年約可賺進40萬美元（約台幣1189萬元）的觀光收益。

彩虹山成新觀光勝地 專家憂破壞生態

秘魯生物學家法爾范（Dina Farfan）認為，遊客們從印加帝國遺址馬丘比丘啟程，歷經數小時來到彩虹山，這段路程在過去的18個月以來已遭到破壞，在原始景觀上留下瘡疤，當地原本有個鴨子出沒的濕地，現在變成5個足球場大的停車場，他希望當地民眾能學習秘魯其他觀光區，帶領遊客漫步在原始地貌上，而非讓遊客自己開車遊覽。

位於加拿大的礦業公司，已向秘魯當局申請包括彩虹山在內的礦產豐富地區之採礦權，但至今這家公司未針對採礦計畫作出說明，彩虹山當地土著社區領導人嘎比諾（Gabino Huaman）承認，不確定當地人是否已準備好面對當地逐漸開發、商業化。