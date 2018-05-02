日本新宿傳3500萬現金搶案 受害人、搶匪都是中國人

2018-05-02 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京新宿鬧區今天（2日）下午，傳出一起3500萬日圓（約新台幣950萬）搶案，受害人和2名搶匪都是中國籍人士，警方正展開追查。

綜合媒體報導，受害的32歲中國籍男子表示，他替人到銀樓將金塊換成約3500萬日圓的現金，回到位在新宿的「東京留學支援中心」辦公室，卻疑似遭到2名中國籍歹徒尾隨闖入，用中文警告他「不想受傷就安靜一點！」，隨後歹徒將他用膠帶綑綁在辦公椅上，並搶走所有現金。

受害人自行掙脫後，才跑到附近的派出所報案，目前警視廳新宿署將本案以強盜事件展開追查。