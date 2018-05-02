「以死抗爭對於我，最簡單不過」 劉霞最新錄音檔曝光

2018-05-02 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞，自去年7月劉曉波逝世後，一直遭中國政府軟禁，中國政府甚至對外放出是劉霞自己不願出國療養的消息。劉霞與劉曉波的友人，作家廖亦武今日在維權網站《China Change》與香港《眾新聞》上公開本月初一段他與劉霞通話的錄音檔。

根據《眾新聞》中廖亦武所述，這段錄音檔發生於4月8日晚間，劉霞因為藥物也難以控制的抑鬱而哭喊，後來4月30日與劉霞通話時，廖亦武告訴劉霞，他決定公布這段錄音，告訴大眾更多原本隱藏的真相，劉霞也應允了。

錄音檔是從廖亦武要求劉霞再寫一份出國申請之後開始的，劉霞歇斯底里地說，「我的情況德國使館都知道，全世界都知道，還要我一遍一遍弄這些東西幹什麼？」，廖亦武安撫地說，德國政府也一直在談，劉霞一邊哭泣一邊回應，「我明天就寫，明天就交上去……我他媽惹急了就死在這兒，死了拉倒」。

後來劉霞止不住地哭泣，廖亦武便放了二戰時的猶太歌曲《Dona Dona》，音樂停下後，劉霞才緩下來哭訴，「德國大使打來電話後，我就開始收拾東西，我一點也沒拖著什麼的呀，盡逼我做一些我做不到的事情……」。

4月30日廖亦武致電劉霞時，劉霞更說，「現在沒什麽可怕的了，走不掉就死在家裡。曉波已走了，這個世界再沒什麽可留戀，死比活容易，以死抗爭對於我，最簡單不過。」

中國外交部對於劉霞軟禁的說詞都是「劉霞依法享有一切自由」，但香港《南華早報》曾指出，決定劉霞未來的，不是外交部與公安部，而是更高的層級。在3月的中國人大、政協結束之前，外界還有消息猜測中國會在兩會結束後釋放劉霞，但隨著時間流逝，越來越多分析認為情況並不樂觀。

「劉霞與廖亦武通話錄音檔」