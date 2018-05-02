法總統口誤？ 馬克宏誇澳州總理夫人很「可口」

馬克宏（中）在談到澳州總理滕博爾（左）的夫人（右）時，竟用了「delicious」（美味、秀色可餐）這個詞。（路透）

2018-05-02 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正在澳洲雪梨訪問，他今（2）日記者會上的一句話差點引爆外交危機；當他提到澳州總理滕博爾（Malcolm Turnbull）的夫人時，竟用了「delicious」（可口、美味、秀色可餐）這個形容詞。

綜合外媒報導，馬克宏週三在訪澳之旅結尾的聯合記者會，以英語演說向澳洲總理夫婦的熱款待表達謝意。他說「我要感謝您的款待，感謝您和您秀色可餐的夫人的熱情款待」、「謝謝你和露西，非常感謝你，總理先生」。

馬克宏謝詞讓台下媒體一頭霧水，紛紛猜測自己是否「耳誤」，但《BBC》指出，現場錄音證實，馬克宏的確是以「delicious」稱讚澳洲總理夫人露西（Lucy Hughes Turnbull）。網友們和澳洲媒體紛紛猜測這位法國總統的背後意圖。

有一些人認為，馬克宏是錯誤地使用了「delicious」這個英文單字，因為法語中的「美味」─delicieux，也有撫媚、美好的意思，但不幸的是，英語世界的人可能不知道這點。《BBC》指出，英語和法語有許多相似詞彙，但有些詞的意思並不是一般人所想到的。馬克宏選擇他想要的詞彙，但傳達出來的意思卻不是他想要的。

另外，有些觀察家認為，馬克宏可能是在開玩笑，滕博爾先前才剛提到，馬克宏將和在雪梨的法國人共進午餐，談到了法國美食和美酒。還有人認為，他可能是在惡搞美國總統川普（Donald Trump），川普去年訪問巴黎時，曾誇讚馬克宏的妻子布莉姬「身材超棒」（in such great shape）、「很漂亮」。

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