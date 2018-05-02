美國研究：避免不孕 可透過吃這些食物增強生殖能力

2018-05-02 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學發布在美國婦產科醫學期刊（American journal of OBS & GYN）的最新研究顯示，飲食能改變女性與男性的生殖能力，如食用鮭魚能幫助女性受孕，吃下黑巧克力能提高男性精液質量。

鮭魚有益於兩性 男性宜吃黑巧克力

根據《每日郵報》報導，哈佛大學公共衛生學院研究人員發現，鮭魚內富含的omega-3不飽和脂肪酸能幫助女性體內血液流向生殖器官，增加子宮黏液且促進排卵，且該脂肪酸內含有DHA，因此若為男性食用鮭魚，可增加精液內DHA濃度，提升精蟲活動力。

研究發現，黑巧克力中含有的精胺酸（L-Arginine）可增加男性的精液質量，提升精蟲數量、活力和精液量，且黑巧克力還有天然抗氧化劑，可以幫助男性抵抗與不孕症相關的有害物質與自由基，幫助心臟維持健康。

菠菜、豆類、全穀食品 幫助女性受孕

研究人員還表示，菠菜內的葉綠素能促進血液流動，提高女性性慾，其他如營養素如維生素B與葉酸，在女性懷孕前可增加排卵穩定性，並幫助胎兒細胞分裂，菠菜豐富的鈣質與鐵質則能幫助胎兒避免出現腦部與脊椎缺陷，菠菜的替代品有生菜、瑞士甜菜與芝麻菜。

研究顯示，人體缺乏維他命B12與不易生育有關，因此食用全穀食品，能攝取足量的維他命B群，全穀食品中的纖維質還能幫助女性清除體內多餘雌激素，它的天然抗氧化劑亦可保護卵細胞，避免自由基損害卵巢，因此女性應多攝取糙米、燕麥片和大麥。

哈佛大學公共衛生學院的這項研究調查超過1.75萬名女性護理師，他們在試圖懷孕的過程中並無任何不孕紀錄，係因這些護理師多吃富含葉酸、植物性蛋白的豆類食品，女性若大量攝取動物性蛋白，將提高39%的不孕機率，且豆類富含的鐵質能避免女性貧血，幫助受孕。