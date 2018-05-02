伊朗女為看球賽扮男裝 被捕仍表示不後悔

遵守伊斯蘭教條的伊朗雖自1979年起就禁止女性到球場看球賽，但過往仍多次傳出有女子會嘗試到球場觀賽。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕遵守伊斯蘭教條的伊朗雖自1979年起就禁止女性到球場看球賽，但過往仍多次傳出有女子會嘗試到球場觀賽，近日又有多名女子用「女扮男裝」的方式混入球場觀賽，甚至在場內自拍PO上IG，雖然最終仍被當局逮捕，但女子表示並未因此後悔，反而藉機強調，這樣做就是為了告訴政府，不管有沒有鬍鬚，我們都會繼續這樣做。
外媒報導指出，伊朗日前傳出有5名女球迷為了進場觀看冠軍隊柏斯波利斯隊（Persepolis）的球賽，不惜女扮男裝，戴上假鬍子，騙過球場門口的保全混入球場。這些女球迷在觀賽時除了拍照留念外，也不忘唱歌歡呼，情緒高漲。最終柏斯波利斯隊也不負眾望，成功奪下本屆伊朗職業足球聯賽的錦標。
雖然這些女球迷最終還是被當局逮捕，但事後她們在接受媒體訪問時並未表示後悔，相反的，有些人講述自己是如何透過網路學習不同的化妝技巧，好讓自己能順利進入球場，有些人則強調，她們進入球場並非是要去做任何犯罪行為，為什麼要感到害怕？還有人在被問到之後是否還會冒險時表示，當然會一直持續去做，因為她們這樣做就是為了告訴當局，「即使你們不讓我們進來，我們還是繼續嘗試，不管是否有假鬍子。」
她們在自己的社群帳號上也PO出相關照片，引來不少網友力挺，許多人都讚賞她們的勇氣，或是希望她們有一天也能用自己的身分入場，但也有部分網友不以為然，甚至質疑這些女球迷為何不去看女子比賽？為何要進到男子球場？
雖然伊朗的法律對婦女有許多限制，但女子冒險進場看球的案例並不罕見，今年3月間也曾有35名女子想混進球場卻不幸被捕，不過當局聲稱這些女子只是被暫時「扣留」，在她們轉移到「洽當」的地方後就獲釋，並強調禁令是為了保護這些女子的名聲，想看球賽的女性仍可以在電視上收看等。
VIDEO: Iranian girls who sneaked in Azadi Stadium in disguise cheer their team— Sobhan Hassanvand （@Hassanvand） April 28, 2018
via: @MahboobKhansari pic.twitter.com/ir1DgNeHMC
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