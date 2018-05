伊朗女為看球賽扮男裝 被捕仍表示不後悔

2018-05-02 21:53

〔即時新聞/綜合報導〕遵守伊斯蘭教條的伊朗雖自1979年起就禁止女性到球場看球賽,但過往仍多次傳出有女子會嘗試到球場觀賽,近日又有多名女子用「女扮男裝」的方式混入球場觀賽,甚至在場內自拍PO上IG,雖然最終仍被當局逮捕,但女子表示並未因此後悔,反而藉機強調,這樣做就是為了告訴政府,不管有沒有鬍鬚,我們都會繼續這樣做。

外媒報導指出,伊朗日前傳出有5名女球迷為了進場觀看冠軍隊柏斯波利斯隊(Persepolis)的球賽,不惜女扮男裝,戴上假鬍子,騙過球場門口的保全混入球場。這些女球迷在觀賽時除了拍照留念外,也不忘唱歌歡呼,情緒高漲。最終柏斯波利斯隊也不負眾望,成功奪下本屆伊朗職業足球聯賽的錦標。

雖然這些女球迷最終還是被當局逮捕,但事後她們在接受媒體訪問時並未表示後悔,相反的,有些人講述自己是如何透過網路學習不同的化妝技巧,好讓自己能順利進入球場,有些人則強調,她們進入球場並非是要去做任何犯罪行為,為什麼要感到害怕?還有人在被問到之後是否還會冒險時表示,當然會一直持續去做,因為她們這樣做就是為了告訴當局,「即使你們不讓我們進來,我們還是繼續嘗試,不管是否有假鬍子。」

她們在自己的社群帳號上也PO出相關照片,引來不少網友力挺,許多人都讚賞她們的勇氣,或是希望她們有一天也能用自己的身分入場,但也有部分網友不以為然,甚至質疑這些女球迷為何不去看女子比賽?為何要進到男子球場?

雖然伊朗的法律對婦女有許多限制,但女子冒險進場看球的案例並不罕見,今年3月間也曾有35名女子想混進球場卻不幸被捕,不過當局聲稱這些女子只是被暫時「扣留」,在她們轉移到「洽當」的地方後就獲釋,並強調禁令是為了保護這些女子的名聲,想看球賽的女性仍可以在電視上收看等。

