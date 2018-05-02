能露的都露了！潮牌「極限牛仔褲」要賣5千

對於「極限剪裁牛仔褲」，網友無奈地表示「流行真的很難懂」、「覺得自己老了」，也懷疑「穿這件出去真的不會被警察抓嗎？」。（翻攝自IG）

2018-05-02 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國丹寧品牌「Carmar」推出一款「極限剪裁牛仔褲」，整條牛仔褲幾乎裁到只剩車縫的骨架，能露的都露了，還要價一件美金168元（約新台幣5000元），讓網友不禁感嘆「流行真的很難懂」。

綜合媒體報導，總部位在美國洛杉磯的Carmar，致力於「為無拘無束的世代打造高級丹寧」，日前推出這款新品「極限剪裁牛仔褲」，果真非常「無拘無束」，服裝也僅簡單地以一句「高腰褲，前後都有大量鏤空」來介紹。

這款牛仔褲的布料質量只有20公克，卻賣到美金168元，逼近新台幣5000元。外媒不禁形容：「破洞、無檔都不夠看了，這家公司要讓牛仔褲破出新高度」。網友也無奈地表示，「流行真的很難懂」、「覺得自己老了」，也懷疑「穿這件出去真的不會被警察抓嗎？」。

破出新高度！美國丹寧品牌「Carmar」推出一款「極限剪裁牛仔褲」，整條牛仔褲裁到只剩骨架，能露的都露了。（翻攝自Carmar官網）