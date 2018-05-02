自殺炸彈加縱火 利比亞選委會總部已知11死2傷

利比亞選舉委員會總部今日遭到自殺炸彈客等攻擊，造成至少11人死亡。（路透）

2018-05-02 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞政府表示，首都的黎波里（Tripoli）的利比亞選舉委員會總部，今（2）日遭到自殺炸彈客、縱火等攻擊，已知造成11人死亡。

綜合外媒報導，利比亞衛生部發言人阿布尼蘭（Wedad Abu Niran）表示，一名自殺炸彈客衝進選委會大樓後引爆炸彈，其他武裝分子則在建築內到處縱火。網路流傳的照片可見，遭攻擊的地點冒出濃濃黑煙。

選委會發言人歐瑪（Khaled Omar）說，攻擊發生後，安全部隊隨即和武裝分子展開槍戰，試圖重新控制辦公室。他說，這名自殺炸彈客在引爆前高喊「真主至大（Allahu Akbar）」，爆炸巨響，只看到他的身體化為屍塊散落四處。

歐瑪表示，傷者包括選委會3名員工和安全部隊4名隊員。利比亞衛生部則公布有11人死亡，2人受傷。

目前尚未有組織承認犯案，但伊斯蘭極端分子強烈反對民主選舉。利比亞將在今年舉行總統大選，最近已有近百萬選民向選委會登記，但當局尚未確定投票日期。

《路透》指出，這起事件是的黎波里數年來首度遭到這類攻擊。雖然利比亞局勢仍不穩定，但首都的暴力事件最近僅限於武裝團體之間的局部衝突。