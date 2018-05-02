大烏龍！英政府被爆誣控7千留學生作弊、取消簽證

2018-05-02 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體今日揭露，英國政府先前曾錯誤指控大約7000名留學生偽造英語水平測驗成績，甚至取消他們的學生簽證，造成數千名留學生因此被拘留或無家可歸。

根據英國《金融時報》報導，在2014年英國廣播公司（BBC）揭發數間學校在辦理多益（TOEIC）考試時，有系統性的作弊後，時任英國內政大臣、今英國首相梅伊（Theresa May）便要求負責測驗的「ETS」對所有的考試語音檔進行分析比對，檢查考生是否有請槍手代考。

「ETS」的分析指出，有3萬3725名考生請槍手代考，其他2萬2694名學生疑似有作弊行為，此後到2016年底為止，共有3萬5870名學生因受指控作弊而被撤銷簽證，並且大部分都沒有獲得申訴的權利，更不能重新進行測驗。

直到2016年有人重新檢查「ETS」的分析結果之後，才發現當時僅有80%的案例是正確比對的，換言之，估計多達7000名學生的簽證無辜地被取消。那些被取消簽證的學生，有些因此被政府拘留數日，有些因此回國，也有些人甚至因此流離失所，學生們紛紛指控英國政府的決定無憑無據。

移民律師李維（Patrick Lewis）也指出，當時的內政大臣梅伊創造了對留學生相當不友善的「敵意環境」。