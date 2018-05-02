東京電力首坦承 雇用外籍實習生至福島除核汙

東京電力公司1日坦承，至少有6名外籍實習生被安排至福島核災區，進行相關勞動作業。圖為福島核災區。（歐新社）

2018-05-02 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕福島核災至今已逾7年，過去曾爆出東京電力公司違法雇用外國實習生在輻射外洩地區從事相關勞務，消息傳出後，東京電力曾一度否認，然而東京電力昨天（1日）發布聲明坦承確有此事，強調將對有關人員進行調查。

根據《日本新聞網》報導，東京電力公司稱，經過初步調查，從去年11月起確有6名外籍實習生，在輻射外洩的福島第一核電廠現場從事瓦礫等焚燒設施的建設工作。東京電力表示，這6人工作場所並非重輻射地區，但這樣的做法顯然已違反基本原則，承諾將針對雇用這批外籍實行生的員工進行調查。

東京電力公司還坦承，除了這6名外國人外，還有其他外籍人士在福島第一核電廠從事勞務，目前正進一步調查釐清，然而，東京電力並未在這次聲明中公布這6名外國人的國籍。

根據日媒早前的報導，日本本國人對於「除核汙」這種高危工作其實不太願意去做，有關業者曾多次向國內徵才，卻乏人問津，無奈之下，部分業者只好選擇透過「技能實習生」制度雇用外勞進行除汙，但多數外勞在被送至核汙染場所工作前，對於實際工作內容及地點並不知情。

對此，日本法務省官員今年3月曾表示，若實習生從事的工作與交給入境管理局的實習計畫不符，便屬非法行為，將依法規進行開罰。據悉，日本設「技能實習生」制度，原是讓外國實習生在日本企業和農戶工作學習，並將習得技能應用於其國家，但在日本近年勞動力短缺的狀況下，常被當作廉價勞力使用。