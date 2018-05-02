與友人森林玩漆彈 男子衰被雷直直劈中宣告不治

2018-05-02 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕法國南部東庇里牛斯省前陣子天氣變化異常，一名中年男子，日前與朋友去森林中玩漆彈，不料意外被雷直直劈中，緊急送醫仍不幸死亡。

綜合媒體報導，佩皮尼昂（Perpignan）33歲死者與朋友共15人，當地時間4月29日，一同至森林裡玩漆彈，但當時氣候惡劣，雷聲大作，沒多久閃電直接打下來，直接命中死者右肩，當場心臟停頓，雖緊急送醫但仍在隔日宣告不治。

警方指死者為該省居民，而在當地被雷擊喪命事件罕見。法國近日天氣反常，氣溫大降且連續好幾天都在下雨，至5月1日才開始回暖和天晴。