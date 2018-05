微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)在近日的訪談中自爆,美國總統川普曾邀請他出任白宮科技顧問,但比爾蓋茲對川普表示婉拒。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)在近日的訪談中自爆

,美國總統川普曾邀請他出任白宮科技顧問,但比爾蓋茲以「這不是我利用時間的好主意」婉拒。

美《國會山報》1日報導,微軟創辦人比爾蓋茲上月30日受訪表示,他曾向美國總統川普表示擔心白宮科技顧問目前空缺的問題,而川普則當場開口邀請他擔任此職。

比爾蓋茲說,他不知道川普是否「很認真的在邀請他」,但稱川普「態度很友善」。然而比爾蓋茲最後對川普表示,「這不是我利用時間的好主意」(That’s not a good use of my time),婉拒了邀請。

前美國總統歐巴馬任內的白宮科技顧問由物理學家霍蘭(John Holdren)出任,在霍蘭卸任後,還未有人任此職務。