曾透露川普吃藥增髮 醫爆遭「突襲」搜走病歷

2018-05-02 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的前私人醫師伯恩斯坦（Harold Bornstein）日前受訪時透露，在他去年爆料川普服藥增髮後，其執業診所遭川普私人保鑣帶人「突襲」，強制取走川普的所有病歷，令他感到有如「遭到強暴」。

綜合外媒報導，曾擔任川普私人醫師長達36年的伯恩斯坦指出，那次「突襲行動」就在自己爆料川普服藥增髮的2天後，川普的私人保鑣席勒（Keith Schiller）帶了另一名壯漢前往他開業的診所，不由分說便展開徹底的搜查，將川普過去的醫療紀錄全部帶走。

伯恩斯坦表示，由於此前並無接獲川普的通知，為時將近30分鐘，有如閃電突襲的搜查行動讓他感到受到強暴，同時飽受驚嚇與傷感（raped frightened and sad）。伯恩斯坦強調，透露客戶服用藥品保持頭髮健康並未違反醫德，直呼「不清楚為何會受此對待」。

對此，涉事的保鑣拒絕對此發表評論，而白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）則回應稱，這是白宮醫療單位針對新任總統病歷進行轉移的標準作業流程，相關人員均按規定執行，強調實情並非伯恩斯坦口中的「閃電突襲式搜查行動」。

伯恩斯坦引發的爭議不僅於此，他曾在美國總統大選期間公開川普的健康報告，指其健康狀況「好得令人驚訝」，更為其背書稱「若川普順利當選，將成為史上最健康的美國總統」。不過，伯恩斯坦在昨天（1日）接受《CNN》專訪時推翻當時的說法，宣稱該份報告內容並非出自其手，而是由川普口述，自己只是代為填上。