東京地鐵無法消化奧運觀賽人潮？ 學者警告鐵路恐停擺

學者指出，通勤尖峰與觀賽群眾的運輸高峰期將在上午8點至9點重疊，人滿為患可能會造成鐵路停擺。圖為東京鐵路示意圖。（法新社

2018-05-02 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運即將在2020登場，不過，有日本學者指出，東京地鐵的幾個主要轉乘站在奧運舉辦時可能會「人滿為患」，甚至造成鐵路停擺。

根據日本《朝日新聞》報導，整個大東京地區每天約有800萬人使用地鐵及鐵路通勤，日本中央大學理工學院教授田口東根據東京奧運的競賽日程及會場計劃，推估在賽程最多的日子中有65萬名觀眾，接著再以每小時為單位模擬車站和列車上下車人數，結果得出每天早上6點至9點，爆滿列車會增加50％，而這些爆滿列車指的是「搭乘率200％」，也就是乘客之間十分靠近，僅處於勉強能看雜誌的狀態。

另外，模擬結果指出，通勤尖峰與觀賽群眾的運輸高峰期將在上午8點至9點重疊，在轉乘人潮較多的JR、地鐵東京站、JR與私鐵等的新宿站，以及地下鐵永田町站中，以每分鐘為單位計算會有多少乘客滯留後，結果顯示滯留站內的乘客將比平時增加1.8至3倍，完全是人滿為患。

田口東認為，通勤尖峰會有一小時可能出現鐵路停擺的狀況，若是將人潮減少2至3成就不會發生阻塞，建議若錯開上班時間或是採遠端辦公等對策就可以有顯著效果。