相信我之術！ 民調：近8成南韓人相信金正恩

兩韓峰會上月底在板門店舉行，北韓領導人金正恩（左）與南韓總統文在寅（右）。（資料照，彭博）

2018-05-02 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕兩韓峰會似乎改變了南韓人對金正恩的看法，根據一項最新民調，有接近80%的南韓民眾表示，他們相信北韓領導人金正恩，這個結果與蓋洛普韓國（Gallup Korea）1個半月前所進行的民調結果，相差甚遠。

根據《彭博》報導，蓋洛普韓國3月中旬曾進行民調，詢問南韓民眾對於鄰國領導人的看法，結果只有10%的受訪者給予金正恩正面評價，但根據南韓民調中心本週發布的一項調查結果，顯示有78%的南韓民眾表示相信金正恩。

這次的兩韓峰會向全球展現了許多史無前例的畫面，像是金正恩跨越水泥製的軍事分界線，踏上南韓土地，南韓總統文在寅之後也踏上了北韓土地，2人還在直播鏡頭前進行約半小時的私人聊天，金正恩更展現出他的幽默感，讓全球為之改觀。

除此之外，金正恩和文在寅更一同簽署了板門店宣言，將推動簽署和平協定，結束朝鮮半島的戰爭狀態，並努力推定北韓無核化。

南韓廣播公司「MBC」本週稍早進行的民調指出，有超過35%的受訪者認為，「文金會」最大的成就是保證朝鮮半島無核化；有近30%的受訪者認為，金正恩的即興演出，讓文在寅跨越軍事分界線，是峰會中最令人印象深刻的瞬間。

對金正恩的支持度現在幾乎和對文在寅的支持一樣高，文在寅獲得了86%的支持率；在南韓歷任總統中，文在寅從1年前就職以來就普遍受到南韓民眾歡迎。

但現在的問題是，現在這種對於金正恩的看法，是否會延續到金正恩與美國總統川普的「川金會」上。「川金會」預計在本月底召開，備受各界關注。