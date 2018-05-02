中國沒立場反對兩韓統一？ 外媒：主因是台灣

2018-05-02 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕兩韓峰會順利結束，外界關注朝鮮半島是否終將迎來統一，對此，美國智庫史汀生中心中國項目研究主任孫韻表示，傳統認為兩韓統一對中國弊大於利，但由於中國也面臨統一問題，在台灣議題受國際矚目的情況下，中國不可能反對朝鮮半島統一。

《美國之音》引述孫韻說法，指中國向來將北韓視為中國與美韓盟軍間的戰略緩衝國，應不希望朝鮮半島的統一，特別是由南韓來主導統一，但她也指出，中國內部對朝鮮半島統一議題有一個共識，那就是「朝鮮半島的統一是不可避免的」，而中國非常痛恨美國對台灣問題加以干涉，這讓中國在面對朝鮮半島統一議題時，失去「反對者」的立場。

不過孫韻也表示，這不代表中國會積極促進朝鮮半島統一，她認為，對中國而言，一個政治穩定、經濟繁榮的朝鮮半島符合中國利益，至少比現況還好，但最大的問題是，若朝鮮半島就此統一，未來是否還會是美國的軍事同盟。她說，中國最大的期望是統一後的半島在中美間保持中立，甚至是親中並在區域問題上尊重中國的意願，那會是最佳結果。

孫韻直言，中國當局最擔心朝鮮半島統一後出現3種情況，首先是美軍在南韓駐軍進入38度線以北地區，其次則是中國與新統一的朝鮮半島出現領土糾紛，再者則是中國東北地區的朝鮮族人轉而效忠統一後的朝鮮半島，如此一來，中朝關係的穩定性將受到破壞，中國恐因而失去區域利益，並輸掉多年來與美國在朝鮮議題上的角力。