要恢復德國1937年疆界 極右黨「帝國公民」成員增80％

二戰後德國喪失東部領土（白色者），被割讓給波蘭及前蘇聯。（圖擷自維基百科）

2018-05-02 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕德國極右政黨「帝國公民」（Reichsbürger）近來持續發展，根據最新調查顯示，境內約有1.8萬人支持這個極右組織，與2年前相比大約成長了80％。

據《德國之聲》報導，德國憲法保護局（BfV）最近公佈了一份數字，發現極右組織「帝國公民」 已經約有1.8萬人支持，與2年前相比成長了80％，德國憲法保護局指出其中約有950人被列為極右分子，該組織不承認德國政府的合法性，以及現有德國機關部門的權力，他們自行印製護照和駕照，認為現在的德國只是遭同盟國統管的魁儡，同時要求恢復德國在1937年時的邊界。

德國憲法保護局說，該組織成員不少人都是反猶或是極右派分子，甚至還有一名「帝國公民」成員在巴伐利亞槍殺警察，目前約有1200名「帝國公民」成員持有武器許可證，德國政府已沒收了約450名該組織成員的武器許可證。

德國憲法保護局指出，「帝國公民」成員數量大幅成長並不意味組織也跟著大幅成長，可能是在殺警案發生後，對該組織的調查而發現了更多的成員。

德國在二戰後，喪失了奧德河以東全部領土，包含絕大部分的西里西亞、大部分波美拉尼亞，包括什切青、布蘭登堡東部及小部分薩克森，失地歸波蘭以及前蘇聯。