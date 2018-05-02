為「川金會」以防萬一？ 傳美軍8架F-22急飛南韓待命

美軍傳臨時派出8架F-22赴南韓，疑似為了川金會待命。（路透）

2018-05-02 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕韓媒根據消息指出，美軍最近在朝鮮半島臨時部署了8架最新的隱形戰鬥機F-22猛禽戰鬥機，有分析認為，臨時部署F-22與本月末將舉行的「川金會」有關。

根據韓媒《中央日報》報導，有多名接近南韓政府消息人士指出，美國空軍的F-22最近從美國出發並降落在南韓光州機場，這些隱形戰鬥機是為了參加11日開始的美韓空中軍事演習，但也有分析稱是為了「川金會」。

報導指出，F-22猛禽戰鬥機的產量僅187架，與其他機型相比較少，對於美國空軍而言也是極為珍貴的戰略資源。分析認為，美國總統川普在雙方首腦會談前出動可威嚇北韓的F-22，或許是要最大限度的向北韓領導人金正恩施壓，以防萬一。

美國前總統克林頓1993年7月11日拜訪板門店共同警備區（JSA）時，美軍當時後方部署了10多架阿帕契（Apache）直升機和裝甲部隊。一名南韓政府的消息人士表示，「值得一提的是，如果是在板門店舉行韓美首腦會談，F-22就很可能會在附近上空緊急待命。」

名為「超級雷霆」（Max Thunder）的美韓聯合軍演，去年出動了南韓空軍的F-15K和美國空軍的K-16等100餘架戰鬥機，此次是F-22首次參加超級雷霆軍演。