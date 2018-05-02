鑽研4千頁處理器手冊！22歲工程師揪出英特爾大漏洞

2018-05-02 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕日前英特爾（Intel）、ARM、AMD皆被爆出處理器晶片重大漏洞，而踢爆主流處理器有重大設計弱點的人，是一位年僅22歲的工程師─約翰‧霍恩（Jann Horn）。

綜合外媒報導，從小就天分過人的霍恩，高中時就曾揪出學校網路系統的安全問題，也成與同學共同寫出預測與校正雙擺運動的程式，因此獲得德國總理梅克爾接見；大二時，霍恩憑著對網路安全強大的熱情，就已在鑽研博士程度的研究了。

大學時，霍恩曾在Twitter發表一篇探討如何破解防毒軟體文章，而這篇貼文剛好被資安公司「Cure53」看到，邀請不到20歲的霍恩進入Cure53團隊；2016年，霍恩還被通訊安全新創 Cyph 相中，邀請他替展品抓漏洞，最後成果還因此讓霍恩被聘列產品專利發明人：霍恩在大學畢業後，進入Google旗下的「Project Zero」團隊工作。

2017年4月，霍恩為了確認寫的運算碼能否電腦順利運作，研讀多達4千頁的英特爾處理器手冊，也在這過程中讓他意外發現這起震驚全球的處理器大漏洞。雖說，霍恩並非唯一發現處理器漏洞的研究人員，但先前發現問題的都是一整個研究團隊，而霍恩靠著強大的熱情以一己之力揭發資安缺失。霍恩發現漏洞讓全球資訊免於外洩的危機，他的天資聰穎、踏實的研究態度及堅定的意志力，也讓他成為外界關注的對象。