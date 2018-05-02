女顧客嚇壞了！給3顆星負評 店經理「深夜登門」理論

美國一名女子不滿外送餐點品質，留下負評，餐廳店經理見狀後卻直接「登門拜訪」想理論評價，讓女子相當傻眼。示意圖。（路透）

2018-05-02 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一名女子克拉漢（Callahan）日前不太滿意「La Porchetta」外送餐點的品質，便在美食評論網站上留下「三顆星」負評，未料評論發布後，該餐廳店經理卻在當天深夜親訪女子住家，打算和她理論一番。

綜合外媒報導，克拉漢日前透過美食評論網站「Yelp」的應用程式訂購「La Porchetta」的餐點，卻認為食物水準與預期不符，憤而在評論網站上留下負評，寫道「薯條不好吃，漢堡沒生菜、沒番茄，非常糟糕」，且只給了「三顆星」的評價。

沒想到當晚10點，「La Porchetta」的店經理卻親自登門拜訪克拉漢的住家，還瘋狂敲門、播電話，甚至傳語音訊息給克拉漢，表示「想討論一下，您稍早在『Yelp』上留的評價」。店經理突如其來的舉動，令克拉漢感到相當恐懼，她並沒有回應店經理的要求，而是連忙報警，事後更將這段「恐怖經歷」補充在評論中，還將評價降至「一顆星」。

對此，「Yelp」則發表聲明致歉，表示將會與「La Porchetta」停止合作，另一方面「La Porchetta」負責人也出面說明，坦承該店經理的行徑不大恰當，並替這名店經理向克拉漢道歉。