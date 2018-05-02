中興制裁案 中國學者嘆：國家發展走錯路了

美國制裁中興通訊，中國相關產業大受影響。（資料照，法新社）

2018-05-02 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國制裁中興通訊，中國相關產業大受影響，前中共中央黨校校刊副編輯鄧聿文投書外媒指出，中興制裁案不僅將中國自豪的高科技打回原形，更凸顯出中國制度上的嚴重錯誤，在整體國家發展上已明顯走錯路。

英國廣播公司（BBC）刊出鄧聿文專文，指在中興受美制裁後，中國方面普遍震驚於高科技企業因失信導致的代價之鉅，也發現中國核心產業原來嚴重受制於人，而中國與美國的科技水準差距也就不言可喻。他認為，此事也凸顯中國在國家制度發展上有著極嚴重的問題。

鄧聿文指出，中共19大後雖標榜要建立「富強民主文明的社會主義現代化強國」，但中國發展的方向與路徑已與現實出現明顯的偏離，中國理解下的現代化與人類走出來的道路完全不同。他說，以美國為首的西方社會實現自由民主體制，取得了廣大成功，並將此體系推廣到全球。

然而，中國選擇走的道路卻與西方社會背道而馳，以國家資本主義為名目，各大企業獲得了國家大力扶持，卻也遭國家嚴重干預，鄧聿文認為，中國企業背後有國家的力量，導致其核心競爭力就是國家支持，而非技術上的創新，因為自由才是創新最需要的元素，強調「國家干預下的企業不可能有自由，沒有自由就不可能有真正的創新」。

鄧聿文認為，在此前提下，中國企業有的就只剩下模仿，雖然國家可以用市場規模逼西方企業轉讓技術，「但這些技術還是無法成為創新」，所以永遠只能跟在別人後頭，同時在核心技術方面處處受制於人，正如中興通訊在這次制裁中面臨的最大困境。