日本品管人才現斷層 日製產品信譽恐受影響

日本神戶製鋼所日前爆出數據造假醜聞。（資料照，法新社）

2018-05-02 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本企業近年來陸續爆出篡改數據的醜聞，讓外界對於「日本製造」的品質打上一個大大個問號，日媒報導，雖然日本2017年有效招聘率創44年來新高，是「想要就能找到工作」的狀態，可是品管人才卻出現斷層，品管人才的短缺，可能成為維持日本製造產品信譽的絆腳石。

《日經中文網》報導，根據日本厚生勞動省今年1月30日發布的2017年12月有效招聘數據，顯示出品管人才普遍短缺的現象，加上神戶製鋼所、日產汽車等數據造假的醜聞，導致汽車、家電等企業對於品管人才的需求更為緊迫。經營仲介網站的Quick公司分析稱：「特別是30~40多歲人才需求突出」，「對於能長期工作的『即戰力』人才需求龐大」。

報導稱，對於日本品管人才的斷層，原因之一是老年階層的退休，由於這是需要多年經驗的領域，自主培育人才需要一定的時間，「日本科學技術聯盟」指出，日本在經濟高速增長期建立系統、工作程序的專家們，如今都60多歲了。「團塊世代」2017年也步入了70歲，雖然通過再雇用繼續工作的人很多，不過70多歲的勞動參與率相比之前，將會迅速下降。

另一個原因是日本大學研究的停滯，文教大學的長田洋教授表示，在日本國立大學的工學系，學習品管整體的體制還沒有固定下來。日本生產基地從1990年代開始遷往海外，所以在企業和學生之間，缺乏作為學習來研究品管的趨勢。

面對資深人才退休、「即戰力」年輕人稀少，企業只能自主培育，雖然豐田等企業有相關體制，但畢竟只是少數。報導稱，如果對品質檢測人才短缺的狀態放任不理，外界對日本産品製造的信譽將會喪失。