英研究：多攝取油脂含量高魚類 更年期可延後3年

英國研究發現，多攝取油脂含量高的魚類，可能讓女性進入更年期時間延後3年。（美聯社檔案照）

2018-05-02 07:06

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國里茲大學（University of Leeds）研究發現，多攝取油脂含量高的魚類，可能讓女性進入更年期的時間延後3年。此外，多攝取精緻碳水化合物，尤其是義大利麵與白米飯，則可能提早1.5年進入更年期。不過，專家指出，這項研究屬於觀察性質，並非論證食物導致更年期延遲或提早，女性無須因此擔心改變飲食習慣。

里茲大學針對914名在40至65歲進入更年期的英國婦女，展開這項長達4年、首度檢視食物與更年期之關聯的研究，研究成果刊登於「流行病學與社區健康期刊」（Journal of Epidemiology and Community Health）。

常吃精緻碳水化合物 早1.5年停經

研究發現，鮭魚、鯖魚與沙丁魚等油脂量高的魚類，與更年期延後報到最有關聯，每天攝取90克相關魚肉，可延後3.3年進入更年期，而多攝取豌豆、豆類、扁豆與鷹嘴豆等豆科食物，也有助於延遲更年期，每天攝取90克可延後1年。多攝取維他命B6與鋅也有相關功效。另外，吃肉者比素食者平均延後1年進入更年期。

這項研究也將體重、生育次數等影響更年期開始的可能因素納入考量，但不包括遺傳因素。英國婦女平均51歲進入更年期，而早進入更年期的女性，罹患骨質疏鬆與心臟疾病的風險較高，晚進入者則較可能罹患乳癌、子宮癌與卵巢癌。

對於上述發現，研究人員解釋，豆科食物含抗氧化劑，可維持較久的月經年限，高油脂魚類的Omega-3脂肪酸也有刺激身體抗氧化能力的效果。精緻碳水化合物將增加「胰島素阻抗」的風險，進而干擾性荷爾蒙的活動，並提高雌激素濃度，這些都可能增加月經週期次數，致使卵子較快被排光。

倫敦帝國學院內分泌專家賈雅森納（Channa Jayasena）指出，「身體的新陳代謝在排卵的控制與月經來潮上扮演重要角色。這些觀察性研究的一大侷限，是無法確證飲食行為實際導致較早進入更年期，在掌握這類證據之前，我不認為有理由改變飲食」。英國更年期學會主席艾伯內希（Kathy Abernethy）則認為，儘管這項研究無法證明任何因果關聯，但仍有助於瞭解某些女性為何比他人更早進入更年期。