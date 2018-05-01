影片曝光！惡火熔倒巴西廢棄大樓 至少已釀1死

巴西今（1）日凌晨1點30分，聖保羅當地1棟逾20層樓高的廢棄大樓爆發大火。（法新社）

2018-05-01 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕巴西今（1）日凌晨1點30分（台灣時間中午12點30分），聖保羅（Sao Paulo）當地1棟超過20層樓高的廢棄大樓爆發大火，建築鋼材因高溫燃燒熔化，整棟大樓倒塌的模樣被當地民眾拍下，消防部門推估至少有1人死亡。

綜合外媒報導，聖保羅（Sao Paulo）市區這棟廢棄大樓過去為警察總部，2017年6月時，仍約有350個家庭居住其中，但火警事發前，只有約50戶還住在裡面。聖保羅消防局發言人說，1名受困火場的人很可能死亡，另有2人目前失蹤，不排除死亡人數往上攀升。

從影片中能夠看到，熊熊大火吞噬整棟大樓，火光在凌晨時分顯得相當耀眼，但就在整棟舊警察總部被惡火燒得通紅之際，大樓從底部開始向下倒塌，逾20層樓高的建築就此煙消雲散。

聖保羅市中心有數十棟廢棄建築，平時被居住正義組織占據，並提供有經濟負擔的民眾居住，他們只需繳交低廉的月租費與水電費就可成為「佔屋者」（squatters），失火的舊警察總部大樓也被拿來作此用途。49歲的「佔屋者」（squatters）德索薩（Romulo de Souza）與其他住戶認為，這起意外應是天然氣外洩所致，但當局目前還在調查當中。

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