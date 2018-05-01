路易小王子報戶口！ 出生證明與時俱進

英國路易小王子正式報戶口了！他的父親威廉王子今（1）日上午在肯辛頓宮簽署了新生兒的出生證明。（歐新社）

2018-05-01 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國路易小王子正式報戶口了！他的父親威廉王子今（1）日上午在肯辛頓宮簽署了新生兒的出生證明，與他的兄姊喬治和夏綠蒂不同的是，路易的出生證明是電腦打字，不是手寫的。

綜合外媒報導，英國皇室今日公布路易王子的出生證明，這名新生兒大名是「劍橋的路易．亞瑟．查爾斯王子殿下（His Royal Highness Prince Louis Arthur Charles of Cambridge）」，2018年4月23日於西敏市普雷德街的聖瑪麗醫院誕生。

路易的父母威廉和凱特，在出生證明上也寫上的官方稱號：劍橋公爵和劍橋公爵夫人，職業則是英國王子和王妃。地址則填上了他們的官方住所肯辛頓宮。

威廉王子週二在肯辛頓宮簽署了這份出生證明，由西敏市官員高登（Patricia Gordon）見證，他在一份聲明中稱，「能夠登記並正式歡迎路易．亞瑟．查爾斯王子成為最新成員，我感到十分榮幸。」

值得注意的是，這份出生證明與兄姊喬治王子和夏綠蒂公主有所不同：不是手寫的而是印刷文件。