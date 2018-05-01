買支iPhone X被騙31萬 騙子都看不下去：別再轉帳了

2018-05-01 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省日前傳出有名女子透過網路購買蘋果手機iPhone X時遇上詐騙，過程中歹徒不斷用各種不同名目要求她匯款，女子都不疑有他一一照辦，甚至連騙子疑似都騙到「良心發現」，竟叫她不要再轉帳了。但就在女子發覺受騙並報警後，隔沒多久她又到警局報案說自己受騙，原因是不慎陷入網路貸款詐騙陷阱，又是在對方要求先匯押金及手續費時一直匯款，讓人直呼實在太傻太好騙。

中媒報導指出，江蘇常州這名20歲飯店女服務生月入約人民幣4000元（約新台幣1萬9千多元），她因輕信在即時通訊軟體「QQ」上有人在販售比市價便宜很多的iPhone X，竟先後透過「支付寶」轉帳人民幣2088元押金、4888元憑證費、3000元發票費等。由於一直等不到對方「出貨」，便要求對方退款，結果對方回應說還要繳交「系統秒退費」7500元時，她仍傻傻地繼續轉帳給對方。

之後對方又給她另一個「客服」的QQ帳號，她加入後又持續按照對方的要求持續轉帳，累計下來共轉帳約6.8萬元人民幣（約台幣31萬7000元），但這名女子始終不覺有異，反而是詐騙歹徒自己先告訴她別再轉帳了，她才反應過來，並報警。

不料，在報警過後不到一週，這名女服務生又向警方表示，她遇到另一批網路騙子，因為她先前被騙走近7萬人民幣，大部分都是先用信用卡透支，得知受騙後她便想申請貸款先還清，但搜尋相關資訊時又加入另一個QQ帳號，並再次毫不猶豫地一次次將錢轉給對方，前後又轉帳8萬多元。這名女服務生的反應真是「好傻好天真」，傻到讓當地警方傻眼。