「威士忌的故鄉」打擊酗酒 蘇格蘭祭最低酒價法

「威士忌的故鄉」蘇格蘭為打擊酗酒，為酒精飲料制定最低售價，新法今（1）日上路（路透）

2018-05-01 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕「威士忌的故鄉」蘇格蘭為打擊酗酒，為酒精飲料制定最低售價，新法今（1）日上路，一些便宜的烈酒價格大幅上漲。

《BBC》報導，這項最低酒價法院早在2012年就通過了，但遭蘇格蘭威士忌協會反對，進行了長達5年的法律戰，直到去年英國最高法院才裁定，蘇格蘭可對酒類實施最低價格限制。新制並非稅收，額外多出的收入會進到銷售門市的口袋裡。

根據規定，10毫升純酒精被定義為一個單位，每單位酒精售價不得低於50便士（約20新台幣）。例如：一瓶2公升、濃度7.5%的蘋果酒，原本售價2.5英鎊（約101新台幣），但因其含有14個單位的酒精，現在價格至少為7.5英鎊（約304新台幣）。

一些伏特加、琴酒、威士忌的價格，每瓶最高上漲3英鎊（約121新台幣），便宜的葡萄酒和啤酒也會受到影響，例如一罐440毫升、濃度4%的啤酒，至少要價88便士（約35新台幣）。

官員們表示，這項法律是解決「蘇格蘭與酒精」之間「不健康關係」的重要舉措。當局聲稱，最低酒價上路後，可在第一年挽救58人性命，因酗酒住院的人將減少1300人。

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