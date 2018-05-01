美延長鋼鋁關稅豁免期限 德盼永久豁免

2018-05-01 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日決定，將歐盟、加拿大及墨西哥的鋼鋁關稅豁免期限延長至6月1日，不過，身為歐盟成員國的德國，仍期望能獲得永久豁免。

川普今年3月8日以國家安全為由，宣布對進口鋼鐵、鋁，分別課徵25%和10%關稅，僅歐盟、加拿大、墨西哥及部份國家得以暫時豁免至5月1日；就在豁免期限截止之際，川普今日決定將歐盟、加拿大及墨西哥的鋼鋁關稅豁免期限延長至6月1日，不過，身為歐盟成員國的德國，仍期望能獲得永久豁免。目前美國僅與阿根廷、澳洲及巴西達成永久豁免協議。

對於川普的這項決定，德國政府副發言人費茲（Martina Fietz）表示，無論歐盟或美國，都無法在貿易（緊張）關係升溫的情況下獲益，盼美國能與歐盟進一步深化貿易關係讓雙方獲益，歐盟將會持續尋求與美國會談。

英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）對於川普延長豁免期限的決定感到欣慰，認為美國打擊進口英國商品沒有任何意義，美國不應以關稅機制來處理中國鋼鐵生產過剩的問題，期盼能以多邊機制解決，未來將試圖與美國達成更長期的協議。

不過，歐盟委員會今天發布新聞稿指出，美國加徵關稅的決定早已影響商業決策及引發市場不確定性，直指美國無法用國安的理由合理化行為，強調歐盟應該獲得全面及永久豁免。