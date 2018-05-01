黑玻璃福利！她把車窗當鏡子「喬奶」 下一秒糗翻

短髮妹當街將車窗當成鏡子「喬奶」，全程都被錄了下來。（合成照，擷取自臉書）

2018-05-01 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕大家或許都有這種經驗，某些轎車的玻璃上貼了隔熱紙，不僅讓路人看不清車內情境，還會形成有如「鏡子」般反射倒影的現象。最近就有段影片在網上瘋傳，1名女子將路邊車輛的玻璃當成鏡子大肆「喬奶」，甚至還大挖鼻孔，沒想到全程都被拍了下來，駕駛最終更將車窗降下，令這名女子尷尬地落荒而逃。

影片顯示，穿著貼身的短髮妹站在駕駛座旁，對著車內「拉衣喬奶」，只見她先是隔著衣服調整內衣，後來索性直接伸手入內，將內衣調整至定位。喬完奶後，短髮妹對著車窗將胸部捧起，同時做出各種奇怪的鬼臉，似乎對自己的身材非常滿意。

處理完衣服的問題後，短髮妹不慌不忙地整理妝容，接著更慢條斯理地挖了挖鼻孔，只見這時駕駛將車窗降下，告訴她「車裡有人」，令她不禁瞬間嚇傻，連手都忘了要放下來就慌亂地轉身逃走。

影片經分享至各討論區後引發熱論，網友們紛紛留言笑說「這就是黑玻璃的福利」、「這女的好有戲喔XDDD」、「這真的超糗的」、「我有一次也對車窗剔牙，後來才發現車上有小孩，不知道他心裡陰影面積有多大」、「如果是我就不會打斷她

，想看她到底要弄多久XDD」。

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