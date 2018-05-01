川普推特有小編？ 傳「推特治國」都靠他！

有媒體指出，川普的推特帳號，有白宮社群媒體總監斯科維諾（Dan Scavino）參與管理，且不時代替川普發文。（彭博）

2018-05-01 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普以「推特治國」聞名，但川普和白宮都未澄清川普的每條推特都是「本人」所發，有媒體指出，川普的推特帳號，事實上有1位「推特小編」在管理，且不時代替川普發文。

英媒《每日電訊報》4月29日報導，美國總統川普習慣以直接以推特發佈政令或與外界互動，但除了川普本人，還有1位名為斯科維諾（Dan Scavino）的「小編」在管理川普的推特帳號。白宮消息人士指出，斯科維諾不只管理帳號，許多推文可能也由他所發，並稱川普會確認過斯科維諾寫的推文後發推。消息人士另稱，斯科維諾會徵詢白宮法制辦公室（Office of Legislative Affairs）人員的意見，為川普撰寫法案相關的推特。

斯科維諾曾經在去年10月4日，在自己的推特上發佈「NBC新聞是#FakeNews，比CNN更不誠實，他們是好報導的恥辱，難怪他們的新聞評級下降了！」，而川普的推特過不久也發了完全相同的推文，媒體發現，斯科維諾在川普同樣的推文發出後，刪除了自己的原文。

斯科維諾現為白宮社群媒體總監，也擁有自己的推特帳號，有約5100萬人追蹤，其推文時常被川普轉推。