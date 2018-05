川普推特有小編？ 傳「推特治國」都靠他！

2018-05-01 16:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普以「推特治國」聞名,但川普和白宮都未澄清川普的每條推特都是「本人」所發,有媒體指出,川普的推特帳號,事實上有1位「推特小編」在管理,且不時代替川普發文。

英媒《每日電訊報》4月29日報導,美國總統川普習慣以直接以推特發佈政令或與外界互動,但除了川普本人,還有1位名為斯科維諾(Dan Scavino)的「小編」在管理川普的推特帳號。白宮消息人士指出,斯科維諾不只管理帳號,許多推文可能也由他所發,並稱川普會確認過斯科維諾寫的推文後發推。消息人士另稱,斯科維諾會徵詢白宮法制辦公室(Office of Legislative Affairs)人員的意見,為川普撰寫法案相關的推特。

斯科維諾曾經在去年10月4日,在自己的推特上發佈「NBC新聞是#FakeNews,比CNN更不誠實,他們是好報導的恥辱,難怪他們的新聞評級下降了!」,而川普的推特過不久也發了完全相同的推文,媒體發現,斯科維諾在川普同樣的推文發出後,刪除了自己的原文。

斯科維諾現為白宮社群媒體總監,也擁有自己的推特帳號,有約5100萬人追蹤,其推文時常被川普轉推。

NBC news is #FakeNews and more dishonest than even CNN. They are a disgrace to good reporting. No wonder their news ratings are way down!