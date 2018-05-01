中國阿里巴巴集團控阿里巴巴幣侵權 被美法院駁回

2018-05-01 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國阿里巴巴集團（Alibaba Group，BABA.N）日前向美國曼哈頓地方法院提告，稱杜拜阿里巴巴貨幣基金會（Alibabacoin Foundation，簡稱ABBC基金會）侵權，不過此指控遭到法官駁回。

《路透》報導，阿里巴巴集團指控ABBC基金會涉嫌侵犯其商標權，要求法院禁止ABBC基金會發行的加密貨幣「阿里巴巴幣」使用阿里巴巴的名稱，認為此舉會讓消費者誤認ABBC基金會的產品與阿里巴巴集團有關，或受到阿里巴巴集團認可支持。

但曼哈頓的地方法官歐特肯（Paul Oetken）認為，阿里巴巴集團沒有指出他對此事有司法管轄權，而且阿里巴巴集團無法建立「合理的可能性」來證明阿里巴巴幣的網站，被用於在紐約與顧客交易。

歐特肯表示，無論是ABBC基金會最終可能將其加密貨幣在美國交易所掛牌，或是有紐約的公司為其代理網站業務，這些都不重要。

歐特肯接著指出，阿里巴巴集團所聲稱的侵權，包括對業務、商譽和聲譽造成的任何傷害，都可能發生在阿里巴巴集團所在的中國。

阿里巴巴集團聲稱阿里巴巴幣損害了其在美國的業務，造成了美國當地客戶的混亂，違反了聯邦和州法律。

代表阿里巴巴集團的美國律師對此事沒有評論。代表ABBC基金會的律師則是沒有回應評論請求。

歐特肯表示，阿里巴巴集團還有機會能證明，該起案件為何屬於曼哈頓管轄。