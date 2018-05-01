北韓中客團車禍中國超低調 傳死者有毛澤東孫

傳毛澤東孫子毛新宇（中）也在北韓中客團車禍中喪生。（法新社）

2018-05-01 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕一中國旅行團日前在北韓發生重大車禍，共造成32名中客、4名北韓工作人員死亡，北韓領導人金正恩罕見現身中國駐北韓大使館致意，前往醫院探視傷者慰問，甚至親赴車站送行罹難者，但中國政府卻對此諱莫如深，死傷人員真實身份也從未公布，有傳言指出這團乘客多是當年韓戰將軍的後代，甚至有毛澤東孫毛新宇也在傷亡者中的消息。

據《法廣》報導，一中國旅行團日前在北韓黃海北道發生嚴重車禍，共造成32名中客、4名北韓工作人員身亡，從未踏進中國大使館的北韓領導人金正恩特別破例前往致意，在醫院慰問傷患，還面色凝重出現在車站目送罹難者遺體運送回國，北韓媒體也大篇幅報導此事件，在受到嚴格控管的平壤，報導此負面事件更是罕見。

但與北韓大張旗鼓相比，中國方面卻對此諱莫如深，不但從未公布罹難者名單，對於媒體的訪問也不正面回應，有傳言指出，金正恩如此重視此車禍，恐是中客團中有極重要的人士，《世界日報》爆料，此團成員多為當年參與韓戰的將軍後代，這些紅二代在車禍中傷亡慘重，甚至還傳出毛澤東孫子毛新宇也是罹難者之一。

中國官方並未出面證實或否認傳聞，也暫未見到毛新宇本人出面闢謠。