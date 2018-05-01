美國白人舞會穿旗袍 遭中國網友怒批「文化剽竊」

美國猶他州18歲女學生道姆（Keziah Daum），上月參加高中畢業舞會時穿著一套紅色的中式旗袍。（圖擷取自推特）

2018-05-01 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州18歲女學生道姆（Keziah Daum），上月參加高中畢業舞會時穿著一套紅色中式旗袍，並將當天的美照PO到社交網路上，吸引數十萬人按讚，但卻遭到一些中國網友批評，稱她的舉動是「文化剽竊」。

綜合媒體報導，道姆在4月22日PO出幾張她在畢業舞會的照片。一名疑似為中國網友的傑米‧林（Jeremy Lam）說，「我的文化不是你的畢業舞會晚裝」，這條推文隨即被廣為轉發。

傑米‧林表示，旗袍一開始並不是一種特定形式的服裝，但後來衍生為女權的一種象徵，「在亞洲女性被噤聲的時代，她們創造出的不僅是一種藝術，而且是一種社會運動的象徵。」傑米‧林還說，「我為我的文化感到自豪，包括在這個文化當中被邊緣化的人所竭力跨越過的那些障礙。讓它單純變成美式消費主義為白人受眾服務，就等於殖民意識形態。」

許多網友對傑米‧林的想法表示認同。一名推特網友說，「你說這只是一條裙子而已，但它對我們而言是有文化意義和重要性的，你所說的完全沒有體現出文化欣賞，倒是反應了很大的文化剽竊」。另一名網友則認為，「少數族裔的人通常不穿我們自己傳統的服飾，因為他們可能會因此成為仇恨犯罪的目標，這是白人穿著同樣的衣服時感受不到的。」

一些網友要求將這些照片刪除，但遭到道姆拒絕，道姆說，「想對所有因此事形成負面情緒的人說，我對中國文化沒有不尊重的意思，我只不過對他們的文化表示欣賞。我不會刪除我的帖子，因為我除了表達對這種文化的喜愛之外，什麼也沒有做。這是一件衣服，而且它很美。」

另外也有網友對道姆的行為表達支持，「我是一名中國人，我只想對你說這樣穿看起來很棒，我不明白為什麼有些人會生氣」、「謝謝你欣賞亞洲文化，這棒呆了」、「我們生活在一個多麼神奇的世界，可以分享世界各地的文化和設計特別的服飾及風格，它代表著全球的文化和人類的藝術」。

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