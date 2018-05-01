要求黑人先付錢再用餐 加國中餐廳種族歧視被罰款

加拿大多倫多唐人街康城中餐廳，要求黑人先付錢再用餐，但對其他顧客卻沒有這種規定，因此被裁定涉及種族歧視，罰款8000美元（約新台幣23.7萬元）。（圖擷自Google地圖）

2018-05-01 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多唐人街康城中餐廳，過去接待4名非裔民眾時，要求他們先付錢再用餐，隨後這些客人發現其他顧客都是吃完再給錢，怒而申訴該餐廳涉及種族歧視，最後康城中餐廳被裁罰8000美元（約新台幣23.7萬元）

據《BBC》報導，當天是韋克翰（Emile Wickham）的生日，因此他與3名朋友一起到康城中餐廳聚餐，他們是餐廳內唯一一桌黑人顧客。4人坐下後服務生說餐廳的規定是先付錢，這群非裔顧客聞言便拿出錢包付帳。

但接下來他們覺得有點不太對勁，韋克翰便詢問其他客人是否要先給錢再用餐，卻得知原來不用這樣做，韋克翰立即向服務生抱怨，拿到退款後他們馬上離開餐廳，並向人權法庭舉報此事。

中餐廳對此辯解，當時店內實施了一項新規定，那些不是常客的客人要先付款，避免出現吃完飯就跑走的狀況。但人權法庭認為，沒有證據證明當時其他顧客是常客，也無法證明這的確是餐廳規範。法庭表示，僅僅因為韋克翰是黑人，他到餐廳裡就被當成小偷，並且在沒有任何理由下推測他會做出犯罪行為，可見中餐廳的確有種族歧視。