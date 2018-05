貝佐斯「藍色起源」商用火箭試射 飛行高度破前紀錄

2018-05-01 13:57

〔即時新聞/綜合報導〕網路電商亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯(Jeff Bezos)創立的太空公司「藍色起源」(Blue Origin),日前成功進行第8次火箭試射,預計未來將推出太空旅遊業務。

綜合外電報導,亞馬遜創辦人貝佐斯創立的「藍色起源」公司於上月29日,成功在德州進行搭載太空艙的可回收火箭「新雪帕德火箭」(New Shepard)的發射與回收測試。

火箭於當地時間下午1點06分起飛,約飛升達106公里的高度,稍高於地球大氣層和太空之間的界線「卡爾曼線」(Kármán line),為「新雪帕德火箭」投入測試以來的最高紀錄。此次發射全程對外直播,也是「新雪帕德火箭」的第8次飛行測試。

「藍色起源」成立於2000年,目標是開發可回收火箭,降低普通人進行太空旅遊的成本,預計也將有火箭租用業務。

Highlights from today’s mission. Don’t miss the Nerf ball doing a few backflips in zero gravity. #GradatimFerociter @BlueOrigin pic.twitter.com/YxlJRt0MXc