遇車禍父母雙亡... 受傷姊弟醫院相聚「雙手緊握」惹哭網友

安傑拉和札卡里在醫院相聚後，緊握對方的雙手，令不少網友感到心疼。（圖擷自臉書粉專「Siblings fight for their lives after losing parents in fatal accident」）

2018-05-01 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一家7人在上月7日開車出遊時，不幸遭逢車禍，31歲的爸爸吉姆（Jim Clemens）和29歲的媽媽卡莉莎（Karisa Clemens）以及一名2個月大的女嬰當場身亡。

倖存的其他4名小孩則分別受到輕重傷，被送往醫院急救後，上週六終於在當地醫院內團聚，其中兩名受傷的孩子躺在病床上，緊緊握著對方手的畫面，令許多網友心疼。

綜合外媒報導，克萊門斯（Clemens）家族在上月7日開車外出，卻在途中被一輛失控的轎車撞擊，導致嚴重車禍，吉姆和卡莉莎及最小的女嬰不幸身亡，車內的4名孩子當時被送至醫院後，8歲的姊姊安傑拉（Angela）和4歲的弟弟懷亞特（Wyatt）傷勢最重。

安傑拉和懷亞特送醫後，一度處於危急狀態，安傑拉在接受治療後逐漸好轉，當她清醒後，第一句話就是關心5歲弟弟札卡里（Zachary）的狀況，直到上週六，兩人才在醫院團聚，即使尚未痊癒，姊弟倆仍緊握著對方的手不放，畫面令人心疼。

這起車禍震驚當地社會，克萊門斯的家族成員也在臉書發起募資平台，希望能籌措倖存4名姊弟的醫療費用，至上月初至今已獲得不少網友響應；4名姊弟送醫急救後，目前只有2歲大的尼古拉斯（Nicholas）出院，其他3名孩子仍在住院觀察中。