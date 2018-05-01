沉寂逾300年富士山若爆發 火山灰恐癱瘓日本首都圈

富士山如果噴發，大量火山灰恐癱瘓日本首都圈，日本政府已經開始著手進行研究防災方案。（歐新社）

2018-05-01 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕距富士山上一次噴發已逾300年，但日本政府仍不敢大意，為防範富士山如果噴發，大量火山灰恐癱瘓日本首都圈，日本政府已經開始著手進行研究防災方案，最快在今年內為首次對策制定啟動全面討論。

據日本《共同社》報導，日本政府根據過去的富士山噴發來推算，神奈川、山梨、靜岡三縣的富士山周圍降灰可能高達30至50公分，其外圍地區也會有2至10公分左右的降灰，以國內外火山受災事例為參考，當降灰量達1公分時部分交通網出現延誤及停止，10公分則使社會經濟活動出現障礙，30公分以上時社會機制將陷入癱瘓。

當火山噴發開始降灰後，機場就會被迫關閉和禁飛，0.5公分的降灰除了會造成車輛故障和打滑事故之外，民眾也會出現眼睛和支氣管異常等健康損害，超過1公分的降灰，會使電網性能降低，恐發生大規模停電，通電不良的狀況下軌道運輸也很有可能停止運行，供水系統也會因過濾裝置遭火山灰堵塞而停止供應。

若降灰超過10公分，車輛無法在道路上行駛，救難人員以及物資援助面臨中斷的危機，日本政府表示，為了維持道路網暢通，有必要以10公分為基准進行緊急除灰，為了能迅速出動，也會針對除灰重型機械和臨時堆放處進行討論。

富士山過去3200年來，共發生7次大規模火山噴發，其中1707年發生的「寶永噴發」，造成鄰近地區降灰量超過3公尺，現在神奈川縣的橫濱市、相模原市等地，降灰量逾10公分；而現在的東京都心附近也有4公分的降灰。

東京大學名譽教授藤井敏嗣曾指出，超過100年沒有火山活動的火山，一旦再度活動，在幾年內出現大規模噴發的例子也不少見；富士山已沉睡了300年以上，的確應該早日具體化相關對策。