監控人民新境界 中國推「腦電波監測帽」掌控人心

中國當局研發「腦電波監測儀」，即時掌握配戴者的情緒起伏並加以控管。（彭博）

2018-05-01 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕繼DNA採集與人臉辨識後，中國當局監控人民的天網又增添一項新神器－「腦電波監控」技術，外媒指出，目前中國各省已有許多工廠、國有企業及軍隊員工的腦電波受當局監控，「以維持社會穩定」。

外媒舉例，中國杭州中恒電器公司現已全面實施腦電波監控技術，員工在生產線上製作電信元件時，均被要求配戴一頂有相關裝置的帽子，以對其腦電波加以監控。管理人員將可透過數據蒐集，即時感知工人情緒是否有異常狀況，進一步調整生產進度，以提高整體工作效率。

報導指出，由中國政府資助，寧波大學研發的「Neuro Cap」技術，目前已在中國境內被十幾間工廠及企業廣泛使用，這種裝置常被裝設在帽子上，將配戴者的腦電波以數據形式發送至電腦，再由AI透過演算法來探測諸如抑鬱、焦慮或憤怒等情緒起伏，最終達成控管情緒的結果。

對此，北京師範大學管理心理學教授喬治安表示，這項技術雖可提高工作效率，進而帶給企業更高的競爭力，但也可能會被當局濫用，藉以控制人民的思想及侵犯其隱私，「這種作法有如『思想警察』」，喬治安直言，「人腦監測已將侵犯隱私帶到一個新的境界」。