保持這5種健康習慣 美研究：可延壽10年以上

美研究發現，若有完全不抽菸、保持健康體重、保持適度的劇烈運動、不要喝太多酒、健康飲食等5種良好習慣，至少可長壽10年。圖為慢跑民眾。（法新社）

2018-05-01 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕身兼哈佛醫學院教授、哈佛公共衛生學院流行病學和營養學教授的施坦普菲爾（Meir Stampfer），與其他學者展開研究後發現，只要保持5種健康習慣，就可至少延壽10年以上，分別是「完全不抽菸」、「保持健康的體重」、「保持適度的劇烈運動」、「不要喝太多酒」、「健康飲食」。

據《CNN》報導，這篇發表在《循環》（Circulation）期刊的研究指出，在50歲世代的美國民眾若有這些習慣，那麼女性的壽命增加了14年，男性則增加了12.2年。美國10大死因的前2名為心血管疾病和癌症，若有上述良好習慣，可顯著降低因這2種疾病而死亡的風險。

在研究過程中，首先測量的是5種生活方式與過早死亡之間的關係，因此收集了美國1980年至2014年超過12萬2000人的數據。接著又調查2013年到2014年之間，2128名50至80歲的美國成年人生活型態。

透過數據分析後，研究人員發現2014年美國人50歲世代的總體預期壽命，女性可活到83.3歲，男性則是79.8歲。但若是擁有5種良好習慣的人，女性則可活到93.1歲，男性為87.6歲。至於沒有這些習慣的人，女性平均壽命為79歲，男性則是75.5歲。

施坦普菲爾說，透過預防或減少疾病的發生率，便可延長壽命，甚至在確診罹患心血管疾病或癌症時，還可以提高存活率。施坦普菲爾表示，美國民眾在生活習慣上還可以做得更好，因為只有8％的成年人可以長期堅持這5種習慣。