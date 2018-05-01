北京第一高樓頂可狙擊中南海？專家：「不是不可能」

澳門軍事評論員指出，按理論來說的確可以從中國尊頂樓安排狙擊手狙殺中南海目標，但中共不能容忍這種潛在保安漏洞。（圖擷取自維基百科）

2018-05-01 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕號稱北京第一高樓的「中國尊」大樓，高度有528公尺，預定在今年10月完工，不過因為從中國尊的頂樓可以直接看到北京政治核心地點中南海，日前傳出頂樓3層可能被中國國安部門徵收使用。澳門軍事評論員指出，按照理論來說，的確可以從中國尊頂樓安排狙擊手狙殺中南海目標，但中共不能容忍這種潛在保安漏洞。

根據香港《蘋果日報》報導，澳門軍事評論員黃東指出，中國尊樓高528公尺，是個極佳的「制高點」，若是使用軍式等級的高倍率望遠鏡，中南海內的一舉一動將一覽無遺；若有狙擊手潛伏再中國尊頂樓，加上使用最大射程達6.8公里的M82A1狙擊槍，絕對能對中南海造成危害。另外，黃東也指出除了狙殺之外，若在頂樓使用碟形遠程聲波收集器，原則上也可聽到6公里外的聲音，成為重要情報，但是中共保安部門不會容忍這樣的漏洞存在於中南海之外。

不過在中國尊頂樓潛伏的狙擊手真能對中南海內部造成威脅嗎？黃東則說，理論上可行，但實際執行上仍存在許多問題，北京近年來霧霾嚴重，能見度惡劣，必定會嚴重影響狙擊手；加上中國尊日後啟用後，必定有大批國安人員從四面八方監視，若有狙擊手或是間諜在中國尊行動，根本不會有時間從頂樓平安撤退。