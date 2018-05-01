台海局勢 美學者分析：台美中關係波濤洶湧！

《華盛頓郵報》刊出學者卡斯特納（Scott L. Kastner）的文章。（圖擷自華郵）

2018-05-01 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍日前在台海實彈演習，昨天美國《華盛頓郵報》刊出學者卡斯特納（Scott L. Kastner）的文章，他以「台美中關係波濤洶湧」為題，分析當今台海局勢，其中他提到，美國並不認為台灣屬於中國，但美中關係惡化，對台灣也不見得是好事。

《華郵》刊出卡斯特納分析，他認為美中關係若惡化，對台灣不全然是好事，因為良好的美中關係讓北京政府願意繼續保持兩岸關係，北京當局不會冒風險發動台海衝突，對台灣反而是好事。

他提到，台灣的主權是重要議題，但隨著時間演變，過去兩岸政府都認為自己是中國，台灣是中國的一部分，不過如今絕大多數台灣居民都認為自己是台灣人而非中國人。

至於美國立場，美國雖承認中共是統一中國的合法政權，但美國也不承認台灣屬於中國的一部分，僅「了解」中國在此議題上的立場。他也認為，中國在台灣議題上則難以進行交易，無論是「惠台政策」或是「武力侵台」都難以著力。

卡斯特納強調，台灣不僅代表民主價值也是重要戰略位置，雖然美國剛上任的宮國家安全顧問波頓（John Bolton）主張加強與台灣之間的關係，然而美國政府仍須衡量，和台灣之間的往來是否會激怒北京當局。