阿爾卑斯山暴風雪 14滑雪客受困4死5命危

阿爾卑斯山突如其來的暴風雪，造成多名登山人士受困。（法新社）

2018-05-01 05:18

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士警方消息指出，由於阿爾卑斯山突如其來的暴風雪，造成多名登山人士受困，其中有4人死亡，5人在惡劣天氣下於戶外過夜後情況嚴重，處於危急狀態。

瓦萊州（Valais）警方表示，4名死者中有3人是因體溫過低而不治，另有1人在獲救前摔死。他們分別來自法國、義大利和德國。

當地警方在一份聲明中說，有14人分兩個小組在Pigne d'Arolla山區徒步旅行，卻被惡劣的暴風雪天氣困住，被迫在海拔3,270米的戶外過夜。

當這群滑雪者未能在週日當晚預定時間抵達山頂小屋時，小木屋的經理周一清晨即發出了求救信號，搜救單位出動七架載有幾名醫生和救生員的直升機展開搜索行動，他們發現這些徒步旅行者，其中許多人體溫過低，1名已經死亡，可能是因為摔倒，有3人送醫不治，還有5人仍處於嚴重狀況，至於其他徒步旅行者僅是輕度低溫，生命沒有危險。

另有外媒指稱，當地警方除了救援14人的兩組登山旅行者外，週一早上還找到兩名年齡分別為21歲和22歲的登山者屍體，推論他們可能因疲憊和寒冷而死亡。

由於雪崩或惡劣天氣，自年初以來瑞士山區已發生了多起致命事故。